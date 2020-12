La tempête Bella a boosté la production d’électricité, surtout grâce aux éoliennes offshore

La tempête Bella qui a entraîné des vents violents sur l’ensemble du territoire a poussé l’énergie éolienne à un niveau record. C’est ce qu’a affirmé dimanche le fournisseur pour le marché professionnel et industriel Elindus. Samedi soir, 3,80 GW ont ainsi été produits, soit l’équivalent de trois quarts de la production provenant du nucléaire (5 GW).

Chez Elia, le gestionnaire du réseau électrique belge, on confirme le haut niveau de production électrique atteint ce week-end par les éoliennes. On souligne d’ailleurs que ce n’est pas étonnant que cette production via les éoliennes soit importante, car on n’a jamais eu autant de capacité de production éolienne en off-shore. Cette année, deux parcs supplémentaires ont été inaugurés en mer du Nord. Le dernier investissement en date à avoir été concrétisé est celui du parc éolien offshore Seamade, au large d’Ostende, avec 58 turbines et une capacité totale de 487 MW.

Lorsque les conditions sont venteuses, il est donc assez logique que les éoliennes battent des records de production. Selon Elia, le pic de production de 3,8 GW observé ce week-end au moment où les éoliennes ont tourné le plus correspond à environ un tiers de la consommation moyenne en hiver.

Fin février, la tempête Dennis qui s’était abattue sur la Belgique avait déjà permis aux éoliennes "belges" de produire 30% du bouquet énergétique. Quelques semaines plus tôt, le 9 février, grâce à la tempête Ciara, les éoliennes avaient couvert 25% de la demande en électricité.