La Suède a-t-elle privilégié la santé de son économie à celle de sa population ?

Le coronavirus n’a pas fini de mettre la Suède à la une de l’actualité. Après sa politique de non-confinement, son refus encore aujourd’hui de recommander l’usage du masque, c’est maintenant les conséquences de la crise sanitaire sur son économie qui posent question.

Selon Statistics Sweden, le taux de croissance de l’économie au deuxième trimestre, soit au cœur de l’épidémie, a été de -8,6%. La chute est brutale, bien plus profonde que celle engendrée par l’explosion de la bulle immobilière et bancaire nordique au début des années 90 ou la crise financière mondiale de 2008. Mais elle est légèrement inférieure aux prévisions gouvernementales, et surtout moins douloureuse que celle subie par d’autres pays européens (-11,9% en moyenne) et notamment l’Espagne (-18%), la France (-13,8%), ou l’Italie (-12,4%).

Le non-confinement pour sauver son économie ?