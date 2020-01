La Sowalfin mise sur 17 champions à fort potentiel pour booster l'emploi wallon

L'outil public wallon spécialisé dans l'aide aux PME, Sowalfin, vient de lancer un projet pilote accélérateur de croissance portant sur 17 entreprises à fort potentiel, rapporte L'Echo mercredi.

Ce projet pilote réunit 17 entreprises sélectionnées dans les bases de données des invests wallons et de la SRIW en fonction d'une série de critères comme le chiffre d'affaires, l'emploi, la rentabilité ou la solidité financière. On parle ici de PME de taille moyenne avec des entreprises qui emploient entre 30 et 150 personnes et représentent au total une valorisation de 24 millions, un ebitda de 12,9 millions et possèdent 17 millions de fonds propres.

"Ce sont des entreprises qui ont un potentiel de croissance avec des patrons prêts à être challengés", explique Jean-Pierre Di Bartolomeo, président du comité de direction, qui garde pour l'instant secrète la liste des entreprises sélectionnées.

"Pendant 18 mois, les 17 patrons vont suivre différents modules chaque mois sur base d'une thématique différente. La première thématique a abordé l'organisation de la gouvernance. C'est notamment la question de savoir comment organiser cette gouvernance face à la croissance. La thématique actuelle aborde la gestion des ressources humaines et nous aborderons aussi, lors du prochain atelier, la gestion des relations financières avec les banques."

Derrière ce coaching sur mesure, la Sowalfin espère faire de ces 17 entreprises les nouveaux champions wallons. Cette expérience inédite, doit servir de levier pour diminuer le fameux gap qui sépare les entreprises wallonnes et flamandes en matière d'emploi. "Si les résultats suivent, c'est une bonne manière de combler le gap entre 9 emplois en moyenne dans une PME wallonne et 11 dans une PME flamande. On pourrait même aller au-delà!"