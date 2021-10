La société Protection Unit cherche à recruter 300 agents

La société Protection Unit, spécialisée en sécurité des biens et des personnes, a annoncé lundi le lancement d'une vaste campagne de recrutement visant à renforcer ses positions à Bruxelles et à développer son offre en Flandre et en Wallonie. L'entreprise cherche 300 agents pour élargir ses rangs.

"Dans un marché de l'emploi et du recrutement en pleine relance, nous savons que certains profils spécifiques sont très recherchés, voire pénuriques", explique Nicolas De Angelis, CEO de Protection Unit, dans un communiqué. "Nous voulons attirer chez nous les meilleurs talents à qui nous proposons une grande liberté de mobilité fonctionnelle et géographique."

Cette campagne de recrutement est liée à l'acquisition de nouveaux marchés et à l'augmentation des besoins des clients de Protection Unit dans des secteurs tels que les centres hospitaliers, les ambassades, les universités ou les sites industriels.

L'entreprise recherche principalement des agents de gardiennage et des opérateurs de centrales d'alarmes. Les 300 CDI à pourvoir sont disponibles immédiatement.