La société de voitures partagées Zipcar quittera Bruxelles à la fin février

La société de voitures partagées Zipcar quittera Bruxelles le 28 février, a-t-elle annoncé mardi à ses clients. L'entreprise disposait d'une flotte de 250 véhicules.

Le ministre bruxellois de la mobilité, Pascal Smet, contacté par la RTBF, a précisé qu'il s'agit d'une décision de l'actionnaire majoritaire de Zipcar, Avis (location de voitures) et que cela concernerait aussi Paris et Barcelone (Avancar).

"Nous continuons à penser que le covoiturage joue un rôle essentiel pour l’avenir de la mobilité et le modèle commercial de Zipcar reste performant sur de nombreux sites. Ce modèle constitue une pierre angulaire de notre stratégie mondiale ainsi qu'un élément essentiel dans notre programme de mobilité", explique la société dans un communiqué.

La marque est présente dans plus de 500 villes à travers le monde "et va continuer d’investir et de se développer, avec ses opérations de premier plan au Royaume-Uni et en Amérique du Nord."

La société précise aussi avoir la volonté de "développer le modèle commercial dans des marchés sur lequel nous voyons des opportunités de croissance"

Zipcar avait lancé ses activités dans la capitale en septembre 2016. En 2018, la société avait noté une progression de 75% en nombre de trajets par rapport à 2017 et avait indiqué avoir doublé sa base de clients.