La société de biotech Univercells lève 70 millions d'euros de financement notamment pour Jumet

La société wallonne de biotechnologie Univercells a récemment levé 70 millions d’euros grâce à une augmentation de capital en deux tours, annonce-t-elle ce jeudi. Parmi les investisseurs institutionnels et internationaux, on retrouve la SFPI (Société fédérale de participations et d’investissement) mais également le Soros Economic Development Fund du célèbre financier américain George Soros.



Ce financement doit soutenir le développement d’installations aux normes GMP (Good Manufacturing Practices, ou bonnes pratiques de fabrication) sur deux sites à Jumet (Charleroi) et favoriser la croissance en termes de développement et d’approvisionnement de médicaments biologiques, précise la société.



Depuis le mois d’avril, Univercells est structurée en tant que holding à multiples filiales. D’autres devraient voir le jour en 2021.



Les fonds levés par la société s’élèvent à 120 millions d’euros cette année. "Ceci aidera nos équipes à performer et à accélérer les développements visant à mener à bien nos défis en matière de santé mondiale", indique Hugues Bultot, CEO d’Univercells.