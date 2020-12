La société belge Inclusio rentre en bourse

Ce jeudi matin, la Bourse de Bruxelles comptera une nouvelle société cotée. Répondant au nom d’Inclusio, une société immobilière réglementée, elle a pour particularité d’investir dans l’immobilier à vocation sociale.

En réalité, l’aspect paradoxal de l’entrée en bourse d’une société à visées sociale n’est qu’une façade. "Notre objectif est de constituer un portefeuille immobilier à des fins sociales, afin de permettre d’améliorer la situation de la société au sens large, et principalement à travers le logement à loyer abordable que nous faisons en collaboration avec les agences immobilières sociales à travers l’ensemble de la Belgique", explique Marc Brisack, futur CEO de l’entreprise.

Inclusio, c’est quoi ?

À ce jour, Inclusio possède un parc de 640 logements opérationnels. Ce parc devrait s’agrandir de quasiment 350 logements supplémentaires en 2021. "On a acheté des projets clés sur porte à des promoteurs, mais on les achète une fois qu’on a pu sécuriser un accord avec une ou plusieurs agences immobilières sociales qui prennent ces appartements en location", précise le futur dirigeant de l’entreprise.

"On achète aussi parfois des immeubles qui sont déjà loués à des agences immobilières sociales et que certains propriétaires privés souhaitaient vendre. Et enfin, on est aussi en mesure de faire du développement propre", ajoute-t-il. Parmi ces développements propres, un immeuble de bureaux de 8000 mètres carrés à Woluwe-Saint-Lambert transformé en 79 logements et loué à l’agence immobilière sociale de la commune.

La particularité du modèle d’affaires de cette société est justement ce partenariat avec des agences immobilières sociales, qui est omniprésent. En tant que propriétaire des murs, Inclusio reste responsable des grosses réparations, mais l’entretien courant, les petites réparations et la gestion des occupants de ces logements relèvent effectivement des agences immobilières sociales.

De multiples intérêts

Alors quel intérêt a cette entreprise à rentrer en bourse ? D’abord, lever de l’argent destiné à financer son développement, elle vise 60 millions d’euros, entièrement souscrits. Cela dit, une entrée en Bourse est souvent bien plus que juste de l’argent supplémentaire comme le confirme Marc Brisack : "Nous pensons que la cotation en Bourse nous attribuera une notoriété plus importante qui nous facilitera aussi l’accès à de nouveaux dossiers, spécialement dans des contacts qu’on pourrait avoir avec les administrations publiques", évoque-t-il.

"Et finalement, la cotation en Bourse et l’adoption du régime SIR, donc de société immobilière réglementée, nous permettront de rémunérer nos actionnaires, parce que les actionnaires qui ont accompagné Inclusio depuis sa création en 2014 n’ont à ce jour jamais perçu de dividendes." Ces actionnaires, Inclusio compte les rémunérer de façon raisonnable, insiste Marc Brisack, car l’objectif de l’entreprise, même une fois cotée en Bourse, restera de concilier l’objectif social — des logements à loyers abordables pour les ménages — avec les contraintes d’une cotation en Bourse.