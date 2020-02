La SNCF dans le rouge: la grève a coûté près d'un milliard d'euros à l'entreprise

La SNCF a chèrement payé la grève très dure contre la réforme des retraites en décembre, terminant l'année 2019 dans le rouge alors que les onze premiers mois avaient été "très dynamiques", avec une forte progression du chiffre d'affaires. Le groupe public a publié vendredi une perte nette de 801 millions d'euros en 2019, contre un bénéfice de 141 millions un an plus tôt. "Sans cette grève, l'année aurait été excellente", a regretté le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou.

Au total, la grève aura coûté près d'un milliard à la SNCF sur la période décembre-janvier.

Les 27 jours de grève en décembre ont coûté à la SNCF environ 690 millions d'euros de manque à gagner de chiffre d'affaires et 614 millions de marge opérationnelle (équivalent du résultat d'exploitation) -dont 85 millions de remboursements des clients et mesures commerciales-, qui alourdissent la dette.

Et la poursuite de la grève en janvier s'est traduite par une perte d'exploitation de 330 millions d'euros, qui va être en partie compensée par des gains d'activité, des réductions de charges supplémentaires, le décalage de certains projets, une optimisation des investissements, etc. Il n'y aura d'impact ni sur les clients ni sur l'emploi, a promis M. Farandou.

Lors de l'exercice 2019, d'importants effets comptables ont plombé le résultat net annuel. Sans ces effets, le "résultat net récurrent" mis en avant par la direction reste néanmoins négatif, à -301 millions d'euros. L'écart s'explique surtout cette année par une dépréciation des impôts différés actifs, une opération comptable liée à la diminution de la base taxable future.

Hors effet de la grève en décembre, le "résultat net récurrent" serait positif, à +313 millions d'euros, relève la direction.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 5,1% à 35,1 milliards d'euros porté par le dynamisme des activités ferroviaires et de la filiale de transports publics Keolis. La marge opérationnelle est parallèlement en nette hausse, ce qui permet à M. Farandou de parler de "développement profitable".

Le chiffre d'affaires de Voyages SNCF (TGV et Intercités, notamment) progresse de 4,2%, avec des trafics en hausse de 4,1%. Les activités TER et Transilien, et même le trafic ferroviaire de marchandises -à l'international- sont en progression, tandis que le chiffre d'affaires de Keolis bondit de 10,3%.

Le montant total des investissements du groupe frôle les 10 milliards d'euros, réalisés à plus de 95% dans les activités ferroviaires en France. Il devrait dépasser les 11 milliards pour la première fois cette année, prévoit la SNCF.