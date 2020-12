La SNCB commande 200 nouveaux wagons doubles M7

C’est un investissement de 450 millions d’euros que la SNCB vient de faire. Pour rénover une flotte de wagons parfois vieillissants, 200 nouveaux sont commandés.

Ces voitures M7 disposent d’un système de climatisation, de toilettes en circuit fermé et d’écrans d’information.

La commande comporte 130 voitures accessibles de manière autonome pour les voyageurs à mobilité réduite et de 68 voitures avec poste de conduite et de la place aussi pour les vélos et les poussettes. L'ensemble représente plus de 20.000 places assises.

Les premiers modèles doivent être livrés en 2024.