La séparation des activités HealthCare IT chez Agfa effective d'ici la fin de l'année

La réorganisation des activités HealtchCare IT chez Agfa-Gevaert se poursuit et sera terminée fin 2018, a précisé mercredi Christian Reinaudo, CEO du groupe d'imagerie, lors de la présentation du résultat semestriel du groupe.

En octobre 2017, il a été décidé de placer Healthcare IT dans une entité juridique séparée au sein du groupe. Healthcare IT propose des solutions de logiciels pour les hôpitaux.

Christian Reinaudo a indiqué lors de la présentation des résultats trimestriel et semestriel que la transformation technique se déroulait sans heurt et que tout serait achevé d'ici la fin de l'année. Il s'agit d'une scission entre les départements Graphics, Materials et Healthcare Imaging, repris sous les appellations MainCo, Healthcare IT et le futur ITCo.

Début 2019, l'entreprise fonctionnera totalement dans la nouvelle structure.