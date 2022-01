La Russie démantèle le groupe de hackeurs REvil sur demande américaine

La Russie a annoncé avoir démantelé le groupe de hackeurs REvil, considéré comme le groupe de cybercriminels le plus redoutable en manière de rançongiciels, sur demande des Etats-Unis.

Vladimir Poutine et Joe Biden avaient indiqué lors d'un sommet en juin vouloir renforcer leur coopération dans la lutte contre la cybercriminalité. A l'issue d'une opération des services de sécurité (FSB) et de la police russes, "il a été mis fin à l'existence de ce groupe criminel organisé", selon le FSB.

Des perquisitions menées "à la demande des autorités américaines compétentes" ont visé 14 personnes et 25 adresses dans cinq régions russes, notamment dans la capitale Moscou et à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville du pays, permettant la saisie de l'équivalent de 426 millions de roubles (4,8 millions d'euros environ) et 20 voitures de luxes.

Le FSB ne précise pas combien de personnes ont été arrêtées, mais a diffusé des vidéos d'interpellations musclées.

Les membres du groupe "ont mis au point des logiciels nuisibles, organisé le détournement de fonds depuis les comptes bancaires de citoyens étrangers et les ont encaissés", selon la même source.