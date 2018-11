La rue la plus chère du monde se trouve à Hong Kong (photos)

Et la rue la plus chère de Belgique?

La location d'un emplacement dans la Causeway Road coûte plus 24.600 euros le m2 par an. On trouve ensuite la 5th Avenue à New York (20.733 euros), la New Bond Street à Londres (16.071 euros), les Champs Elysées à Paris (13.992 euros) et la Via Montenapoleone à Milan (13.500 euros). Le Meir à Anvers passe de la 27e à la 25e place (2000 euros).