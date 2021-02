"La reprise sera une opportunité pour que l'Europe redevienne un moteur du commerce international"

Selon les dernières estimations de la Banque Nationale, le commerce extérieur de la Belgique a reculé de 8% en 2020, par rapport à 2019. C’est un solide recul. Un coup de frein au développement des exportations belges. Mais Nabil Jijakli, CEO de Credendo, se veut plutôt optimiste. Ce coup de frein a selon lui été limité dans le temps, et à certains secteurs.

" Pour les exportations qui étaient en cours avec des contrats signés, ça s’est poursuivi avec un ralentissement et avec parfois un problème dû à la logistique qui était plus bancale. Par contre, ce à quoi on assiste à la grande exportation, c’est une difficulté à remplir à nouveau son carnet de commandes pour l’année à venir et pour les années suivantes. Ça prend plus de temps ".

Cela veut dire qu’il y a une incertitude pour les mois et les années qui viennent, à savoir comment le commerce international va ou non reprendre et comment les entreprises belges vont pouvoir développer ou non leurs exportations ?

Nabil Jijakli : " C’est tout à fait ça. Les chiffres sont relativement optimistes en matière de reprise économique, et cette reprise économique entraînera forcément une reprise du commerce international avec des champions comme l’Asie du Sud-Est, qui est déjà repartie, et des régions pour qui ce sera plus compliqué, comme l’Europe. "

Quand le commerce international va reprendre, est-ce qu’il y aura réellement une carte à jouer pour l’Europe ?

Nabil Jijakli : " Je crois que c’est même une opportunité. L’Europe est absente des grands GAFA. Cela se passe d’un côté de l’Atlantique, les États-Unis, et de l’autre côté vers la Chine et l’Asie du Sud-Est. Par contre, l’Europe a des valeurs en termes de développement durable, valeurs qui se traduisent en actions, notamment avec le Green Deal, et là nous avons une série de champions européens en matière de développement durable, que ce soit dans les matières énergétiques, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans le développement durable aussi pour le bien-être des populations, et je pense aux produits médicaux ou à la désalinisation de l’eau, pour lesquels l’Europe a des champions. Et donc, avec le Green Deal et avec la reprise, c’est une opportunité pour l’Europe de se remettre au centre de ces transactions en jouant un rôle, d’une part moteur, et d’autre part de pionnier, vu notre savoir-faire en la matière. "