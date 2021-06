La réouverture des pubs et restaurants a un impact sur les supermarchés britanniques

La réouverture des pubs et restaurants au Royaume-Uni a un impact sur les magasins du pays et plus particulièrement sur les supermarchés. Selon le bureau de statistiques britannique, les ventes au détail ont chuté le mois dernier, la population ayant préféré aller manger ou boire en extérieur. Les terrasses ont rouvert mi-avril outre-Manche et les clients ont de nouveau été accueillis à l'intérieur le 17 mai.

Le volume total des ventes dans les magasins britanniques a baissé en mai d'1,4%. Cette diminution fait suite à une hausse sans précédent de 9,2% en avril, mois marqué par la réouverture des magasins non essentiels. Les ventes de produits alimentaires ont décru de 5,7%, ce qui constitue un record. En revanche, les enseignes d'articles ménagers et d'outils de jardinage ont eu le vent en poupe.

Vague de dépenses

La réouverture des magasins physiques a aussi porté un coup aux ventes en ligne, qui restent cependant de 60% supérieures à la période avant la crise sanitaire.

La Banque d'Angleterre est optimiste et prévoit une plus grande vague de dépenses que pendant les années 1980, lorsque Margaret Thatcher était Première ministre. Cependant, ces prévisions sont antérieures à la décision du gouvernement de reporter la phase finale de la levée des restrictions, au vu de la hausse des contaminations au variant Delta (appelé autrefois variant indien) du coronavirus. Le risque est que les consommateurs limitent dès lors leurs dépenses, craignant que les règles ne redeviennent plus strictes.