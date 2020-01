La rémunération des CEO, de plus en plus scrutée, a tendance à diminuer depuis 2015

La rémunération des CEO des grandes entreprises belges est de plus en plus un sujet d'attention pour les actionnaires et affiche "une tendance à la baisse" depuis 2015, constatent PwC et CGLytics, une société spécialisée dans l'analyse de données sur la gouvernance d'entreprise, sur base de l'examen des votes des assemblées générales 2019 de 49 sociétés cotées en Belgique et au Luxembourg.

Selon cette analyse, la rémunération totale moyenne des CEO (salaire fixe, rémunération variable à court et long terme, plus d'autres éléments tels que les contributions à l'assurance-groupe) a diminué depuis 2015.

La capitalisation boursière reste un facteur déterminant de la rémunération des CEO: en général, plus la capitalisation boursière est importante, plus la rémunération du CEO sera élevée.

Ainsi, pour l'exercice 2018, toujours sur base de cet échantillon de 49 sociétés cotées, la rémunération totale réalisée moyenne des CEO s'est élevée à près de 2,5 millions d'euros. Mais elle était de 900.000 euros en moyenne pour les CEO des 25% de sociétés de l'échantillon dont la capitalisation boursière est la plus petite (en moyenne 1,4 milliard d'euros) et de plus de 6,1 millions d'euros pour les CEO des 25% d'entreprises à la capitalisation boursière la plus grande (en moyenne plus de 12 milliards d'euros).

Appel à plus de transparence

La crise financière a, semble-t-il, suscité un appel vers une plus grande transparence, notamment en ce qui concerne la rémunération des dirigeants, note-t-on.

PwC Belgique estime encore que le nouveau code belge de gouvernance d'entreprise, entré en vigueur au 1er janvier 2020, vise a réduire les prises de risques excessives. Le nouveau code devrait avoir des conséquences sur la composition des rémunérations et notamment sur leur partie variable, en d'autres termes les bonus, qui sont sous pression. A l'heure actuelle, la rémunération variable sur le marché au sens large représente environ 65% de la rémunération des dirigeants, dont seulement 35% de la rémunération est fixe, selon PwC, qui souligne que "dans le secteur bancaire, où un plafond est déjà en vigueur, la rémunération variable a été réduite au profit de la rémunération fixe, qui représente environ 74% des rémunérations des CEO".