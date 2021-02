La quasi totalité des magasins Mestdagh sont en grève ce jeudi

Quarante-deux magasins Carrefour Market (Mestdagh) sur quarante-neuf sont en grève en Wallonie et à Bruxelles ce jeudi, indique Evelyne Zabus permanente CNE. Ce mouvement de grogne intervient dans le cadre des négociations sur l'Accord interprofessionnel (AIP), actuellement suspendues. Les employés contestent également leurs conditions de travail au sein du groupe.

"Le ras-le-bol du personnel est lié à celui du secteur du commerce dans le cadre des négociations pour aboutir à un accord interprofessionnel entre syndicats et employeurs", explique Evelyne Zabus. "Les employés touchent des petits salaires, on leur impose souvent des contrats partiels, avec peu ou pas d'aménagement de fin de carrière...", détaille-t-elle.

D'autre part, la politique de l'emploi et le régime de travail posent problème chez Mestdagh, dénonce la CNE. "On a connu une restructuration massive il y a deux ans; 350 emplois sont passés à la trappe. Et aujourd'hui, la situation reste difficile. Les travailleurs accumulent les heures supplémentaires car la charge de boulot est importante. Il y a trop de CDD, d'emplois partiels et pas assez de CDI. Il faudrait régulariser les emplois précaires", réclame la permanente syndicale.

"On veut bien accepter la flexibilité. Mais où se situe la ligne rouge?", s'interroge Evelyne Zabus, évoquant par ailleurs la bonne santé "globale" du secteur du commerce alimentaire, en cette période de crise sanitaire. "Généralement, les enseignes se portent plutôt bien", ponctue-t-elle.

Aucune rencontre n'est prévue entre la direction du groupe et les syndicats ce jeudi. Mais un calendrier devrait se dessiner dans les prochains jours.

Tous les magasins Carrefour Market Mestdagh rouvriront leurs portes vendredi, selon la permanente CNE.