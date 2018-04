La production viticole belge a augmenté de 12% en 2017

Malgré des conditions météorologiques à nouveau loin d'être optimales, 845.078 litres de vin ont été produits en Belgique l'an dernier, soit 12% de plus que l'année précédente. Le nombre de producteurs est lui aussi en hausse, de 117 à 129, tandis que la surface cultivée est passée en un an de 259 à 341 ha, selon des chiffres communiqués mercredi par le ministre fédéral de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, Kris Peeters.

Le secteur viticole belge a connu son année record en 2015, avec 1.025.499 litres produits. Une météo défavorable a fortement nuit à la production l'année suivante. Les conditions météo n'ont guère été plus favorables l'an dernier, avec les fortes gelées d'avril, ce qui n'a pas empêché une croissance de la production par rapport à 2016.

Production plus importante en Flandre

Le secteur viticole est en expansion dans notre pays, le nombre de producteurs étant passé de 96 en 2014 à 129 en 2017. Parallèlement, la surface cultivée a atteint 341 ha, contre 192 ha en 2014.

Le vin effervescent est le type de vin le plus produit dans les vignobles belges devant le blanc, le rouge et le rosé. Toujours en 2017, 471.650 litres ont été produits en Flandre, pour 373.428 litres en Wallonie.