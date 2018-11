La princesse Astrid emmène "la plus grande mission économique belge jamais organisée" au Maroc

Avec pas moins de 469 participants, la Belgique mènera au Maroc, sous l'égide de la princesse Astrid, la plus "grande mission économique jamais organisée" à partir de ce dimanche. Responsables politiques et entrepreneurs y participent alors que sont prévues des rencontres politiques, économiques et culturelles. Le Maroc, porte d'entrée vers l'Afrique, est l'un des pays les plus stables de l'Afrique du nord et connaît une forte croissance économique depuis plusieurs années.

Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, le secrétaire d'Etat au Commerce extérieur Pieter De Crem, le ministre wallon de l'Economie Pierre-Yves Jeholet et la secrétaire d'Etat bruxelloise au Commerce extérieur Cécile Jodogne font partie de la délégation qui s'envole vers Casablanca, capitale économique du pays.

Après une séance d'information dimanche, la mission débutera lundi avec un Forum belgo-marocain et une visite au siège marocain de la société aéronautique et spatiale Sabca.

Le ministre-président flamand Geert Bourgeois, compétent pour le Commerce extérieur, sera aussi présent lors de cette mission. Il rejoindra la délégation mardi matin à Rabat.

Au menu: diplomatie et économie

Dans la capitale du royaume chérifien, l'accent sera mis sur la diplomatie. Des rencontres sont prévues mardi avec le Premier ministre Saadeddine Ohtmani et le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. La première pierre de la nouvelle ambassade de Belgique y sera posée. Le bâtiment sera construit par le groupe de construction malinois Willemen.

Mercredi, la délégation se déplacera vers Casablanca, la métropole économique du pays, avec un accent porté sur l'économie. Une vingtaine de déclarations d'intention belgo-marocaines, d'accords de coopération, de contrats y seront signés. La mission se terminera jeudi à Tanger (nord).

La précédente mission économique au Maroc s'est déroulée en 2009 et avait été menée par l'actuel roi Philippe, qui était alors encore prince.