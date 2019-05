La prime de fin d'année des fonctionnaires wallons sera revue à la hausse en 2019

Le gouvernement wallon a approuvé ce jeudi, en 2ème et dernière lecture, un projet d'arrêté accordant à tous les membres du personnel relavant de la Fonction publique régionale une augmentation de leur prime de fin d'année.

"Cette mesure s'inscrit dans une démarche plus globale de réforme et de modernisation permettant de valoriser et d'améliorer la Fonction publique et le travail quotidien de ses agents", a commenté la ministre régionale en charge du secteur, Alda Greoli.

Concrètement, le projet d'arrêté prévoit une augmentation nette de la prime de fin d'année, variable en fonction de la rémunération de chaque agent. Dans les faits, le calcul de l'allocation de fin d'année régionale sera aligné sur celui de l'allocation octroyée au fédéral, avec l'inscription d'une seconde partie variable au calcul du montant, s'élevant à 7% de la rémunération mensuelle brute.

Combler la différence de traitement

Le choix d'aligner les deux systèmes vise à supprimer un traitement différencié entre les membres du personnel qui ont commencé leur carrière en Wallonie et ceux qui ont été transférés des administrations fédérales vers l'administration wallonne à la suite des réformes institutionnelles, mais également à faciliter la mobilité entre entités, a précisé Alda Greoli.

Selon cette dernière, l'augmentation de la prime étant de 13% sur les montants bruts non indexés, elle représentera en moyenne environ 100 euros en net indexé, un montant qui variera toutefois suivant la rémunération de chaque travailleur.

Ce projet - qui représente un budget de plus de 3 millions d'euros - concerne l'ensemble des membres du personnel, tant du SPW que des OIP wallonnes, soit 17.370 agents, et sera d'application dès cette année. "Ce type de mesure contribue au bien-être des agents. Savoir leur travail valorisé et reconnu constitue un levier indispensable pour moderniser la fonction publique en vue d'améliorer le service rendu au public", a conclu la ministre.