La première caisse de fraises du printemps vendue 4000 euros à la criée d'Hoogstraten

La première caisse de fraises vendue à la criée mercredi lors de la première vente matinale à Hoogstraten est partie pour 4.000 euros sur une offre de Spar Colruyt Group. La coopérative doublera cette somme qu'elle versera à une oeuvre de charité.

On trouve des fraises en vente toute l'année désormais mais la criée d'Hoogstraten, une institution vieille de 85 ans, tient à la vente de sa première caisse du printemps dont elle consacre le fruit à une bonne oeuvre.

L'acheteur cette année se nomme Spar Colruyt Group qui consacrait 500 euros à chacun des huit raviers de la caisse. La coopérative doublant cette somme, ce seront donc 8000 euros qui seront reversés à la Fondation contre le Cancer.

La Coopérative Hoogstraten est reconnue pour ses ventes de fraises, de tomates et de poivrons. Quelque 220 producteurs ont récolté l'année dernière plus de 150.000 tonnes de fruits et légumes, soit un record de production de 236,03 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 290,70 millions d'euros.