La première auberge voit le jour de Charleroi

À Charleroi, la ville vient d’inaugurer une auberge de jeunesse comprenant 43 chambres et 189 lits. Les premiers clients sont attendus à partir du 1er octobre. La nouvelle auberge se trouve juste à côté de la Sambre, à un jet de pierre de la gare et de nombreux lieux culturels ainsi que du centre commercial Rive Gauche.

Selon Jean-François Albert, responsable du service infrastructures de l’ASBL Les Auberges de Jeunesse, le projet est techniquement complexe : "Ce qui est compliqué, c’est de pouvoir implémenter tous nos besoins spécifiques. On a notre manière de travailler dans nos auberges, on a notre mission, c’est un espace-centre de rencontre, ce qui implique également certaines contraintes en termes d’aménagement d’espace."

Pour des raisons économiques, le personnel est limité. Une seule personne tient l’accueil et en même temps le bar, et donc il fallait comme support du dossier parvenir à implémenter tous ces éléments dans le cahier de charges et dans le suivi du dossier.

Impact économique

Avec Charleroi, il y a désormais 10 auberges de jeunesse à Bruxelles et en Wallonie. Elles sont toutes gérées par l’ASBL Les Auberges de Jeunesse. Un peu plus de 200.000 nuitées en 2017, un chiffre d’affaires de l’ordre de huit millions d’euros et des capacités d’accueil en forte hausse avec Charleroi évidemment, mais aussi une extension prévue à Liège.

Bernard Fauville, directeur général de l’ASBL Les Auberges de Jeunesse, explique : "On va d’abord essayer de digérer ces extensions de réseau. Ça fait quand même une augmentation de 30% de la capacité en Wallonie, puisqu’actuellement en Wallonie nous sommes à 950 lits. On va ainsi créer, avec les 130 lits en plus à Liège et les 180 lits à Charleroi, une augmentation de la capacité d’environ 30%. C’est déjà un gros challenge."

Le prix d'un lit en chambre partagée varie entre 17 et 25 euros avec petit déjeuner. avec la possibilité de cuisiner soi-même, ce qui permet aussi de limiter les coûts pour les jeunes, car c’est vrai que la cible principale des auberges de jeunesse par nature, par définition, ce sont les jeunes de moins de 26 ans, même si la clientèle comprend aussi des randonneurs, des cyclistes, des classes vertes ou encore des classes de ville.