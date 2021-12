La police saisit 10.000 produits électroniques contrefaits à Gand et Bruxelles

Les forces de l’ordre et des inspecteurs du SPF Économie ont opéré la semaine passée une importante saisie de produits contrefaits, comprenant près de 10.000 produits électroniques (airpods, montres,…), dans plusieurs magasins, entrepôts et domiciles de Gand et Bruxelles, ont-ils annoncé mardi. Cette saisie intervient à la suite d’une enquête portant sur la vente de biens contrefaits à Anvers.