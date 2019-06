La plupart des clubs pros de foot belge sont en perte

Malgré la génération dorée des Diables Rouges, malgré les performances historiques de notre équipe nationale, les clubs du championnat belge ne se portent pas bien financièrement. Seuls 7 d’entre eux (sur 24) ont réalisé un bénéfice la saison dernière. Conclusion d’une étude du cabinet de consultance Deloitte, en collaboration avec la Pro League. L’ensemble des clubs pro a, au total, enregistré une perte commune de 48 millions d’euros sur la saison 2017-2018.

Les dépenses augmentent plus que les revenus

La principale raison de ces pertes, ce sont les salaires des joueurs qui ont gonflé de manière plus importante que les revenus. Les dépenses en sécurité aussi ont augmenté. Pourtant, les revenus des clubs sont en hausse (321 millions la dernière saison pour 313 en 2016-2017 et 296,3 en 2015-2016). Les billetteries, ventes en boutique, revenus publicitaires et de sponsoring et droits télé se portent bien. "Les clubs se sont professionnalisés constate Pierre François, le CEO de la Pro League. Ils développent de plus en plus leurs activités en ne pensant au-delà du sport. Ils se comportent comme des entreprises. Maintenant, ils engagent des profils qu’on ne voyait pas avant, des responsables de la stratégie digitales, des web designers, des spécialistes de marketing, de réseaux sociaux. Et ça, ça plaît aux entreprises qui n’achètent plus seulement quelques places VIP au stade mais qui nouent de vrais partenariats".

Le foot belge se vend bien donc mais les salaires des joueurs augmentent encore plus vite que les revenus et accaparent désormais 56% des coûts des clubs, parfois même plus de 70% dans certains clubs, surtout en Proximus League.

Pas d’effet Diables Rouges ?

Si quand même, mais difficilement quantifiable. Pour Vincent Fosty, partner chez Deloitte, les clubs belges ne profitent pas directement du succès des grands joueurs belges à l’étranger "Mais on constate un effet vedettariat et ça, ça a des effets chez nous. D’abord ça attire des gens au stade, et puis, et c’est plus important à long terme, ça attire plus de jeunes dans les académies. Ça fait plus de joueurs formés, plus de talents et donc potentiellement plus de revenus de transferts pour les clubs, ce sont des joueurs qu’on pourra vendre à l’étranger".

En tout, la saison dernière, le chiffre d’affaires global des clubs était de 321 millions (+3% par rapport à la saison d’avant), et la "production brute totale" de la Pro League de 943 millions. "Cela signifie que les particuliers et les organisations ont dépensé 943 millions d’euros en billets, sponsoring, merchandising… dans l’économie belge (clubs et tiers) en raison de l’existence du football professionnel belge, ce qui représente une augmentation de 0,8% par rapport à l’année dernière" explique Sam Sluismans de Deloitte. En tout, les clubs ont fourni 3710 emplois, dont une petite moitié (44%) sont des postes de joueurs.