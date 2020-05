La piste cyclable en plastique recyclé est prête à être commercialisée

La première piste cyclable à base de plastique recyclé au monde, la PlasticRoad, a déjà enregistré un million de passages uniques de cyclistes. Elle est testée à Zwolle depuis un an et demi et est désormais prête à être commercialisée. "Les résultats des deux tests-pilotes à Zwolle et Giethoorn sont positifs et donc cette prochaine grosse étape est possible", annonce mercredi l'organisation à l'initiative du projet.

Les tests ont démontré que la piste cyclable pouvait supporter de lourdes charges et qu'elle offrait une solution aux problèmes inhérents aux fortes pluies ou à l'inverse, aux sécheresses. Elle pèse 1.000 kilos de plastique recyclé pour 30 mètres et sa production épargne entre 50 et 70% d'émissions CO2 par rapport à celle d'une classique en béton et asphalte.

Sa production industrielle débutera au premier trimestre 2021. Les entreprises associées dans le projet travaillent désormais à étendre le concept pour des places de parking. "Cela signifie qu'une route destinée au trafic automobile en plastique recyclé est de plus en plus réaliste." La commercialisation est d'abord prévue pour les Pays-Bas et ses voisins, avant d'être étendue au reste du monde.