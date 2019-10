La pilule "Estelle" de Mithra: une cinquième génération dès 2021?

Mithra, la société pharmaceutique liégeoise, a signé le plus important contrat de son histoire en vendant aux États-Unis la licence de sa nouvelle pilule Estelle. Il s’agit donc d’un contraceptif oral que la firme présente comme "très innovant".

La pilule Estelle contient 3 mg de drospirénone (DRSP) et 15 mg d’estetrol (E4), un œstrogène innovant. Dans la nature, cet œstrogène est produit par le fœtus et passe dans le sang maternel à des doses relativement élevées pendant la grossesse.

"Il a comme particularité d’être beaucoup moins agressif sur le plan des facteurs de coagulation et n’a pas d’impact sur la glande mammaire. On peut dire que cette pilule pourrait fortement réduire le risque de thrombo-embolie veineuse voire de cancer du sein." explique François Fornieri, le cofondateur de Mithra.

Des essais cliniques ont été réalisés sur près de 3700 patientes dans le monde. Selon Mithra, Estelle a été comparée à des pilules récentes et considérées comme neutres. L’effet du nouveau produit à des résultats encore plus favorables au niveau des critères principaux d’efficacité et d’innocuité, ainsi qu’au niveau des critères secondaires, notamment le profil de saignement, le contrôle du cycle et la tolérance.

Un œstrogène produit à base de soja

"Évidemment, l’estetrol n’est pas extrait du foie du fœtus, mais on le synthétise à partir du soja. On extrait l’estrone et, au bout de sept étapes, on obtient de l’estetrol à 99,9%, aussi pur que celui que l’on retrouve pendant la grossesse." ajoute François Fornieri.

Mithra développe l’estetrol pour cette application contraceptive depuis 11 ans. Les études cliniques sont désormais achevées.