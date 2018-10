La philanthropie serait en transition avec l'arrivée d'une nouvelle génération d'acteurs : les jeunes

A quoi ressemble la philanthropie aujourd'hui? Elle change, selon Elodie Dessy doctorante à HEC Liège. Elle serait en transition avec l’arrivée d'une nouvelle génération d’acteurs, des jeunes citoyens " lambda ". On serait loin, très loin même de l’image un peu surannée des philanthropes du 19e ou du 20e siècles.

Sur le fond, les (jeunes) philanthropes sont convaincus qu’il est nécessaire de consacrer une partie de leurs ressources à des causes d’intérêt général. Mais attention, pas seulement sous forme d’argent. Il s’agit aussi, souvent, de consacrer une partie de son temps libre à soutenir telle ou telle cause. Le volontariat en fait donc pleinement partie.

C’est un des principaux constats d’Elodie Dessy : les jeunes de 18 à 35 ans qu’elle a interrogés élargissent considérablement la définition de la philanthropie. " Ils vont au-delà du don financier, dit-elle, ils prennent en considération toutes les ressources qu’ils peuvent mettre à la disposition de l’intérêt général. Ils veulent aussi être cohérents. Exemple : ils ne veulent pas travailler pendant 40 ans pour une grosse entreprise et, ensuite, en rendre une partie à la société civile. Ils veulent avoir un impact positif sur la société aussi bien au travers de leur vie professionnelle que de leur vie privée. Avec aussi une ligne très nette : s’engager, oui, mais quand on veut, où on veut et comme on veut. Ça ne doit pas être contraignant. "

Cette évolution explique la variété des acteurs qu’Elodie Dessy place dans la catégorie "philanthropes", puisqu'on y trouve aussi bien des individus fortunés que des citoyens lambda qui versent chaque année 25 euros à Amesty International ou à Handicap International, des entreprises, des fondations.

Quant aux secteurs de prédilection des philanthropes, Elodie Dessy en cite trois: l’Action sociale, la santé (recherche médicale) et le triptyque art-culture-patrimoine.