La part des emplois temporaires et partiels en hausse dans l'UE

La part des emplois temporaires et partiels est en hausse dans l'UE. La part des travailleurs temporaires est passée de 11% en 2002 à 13% en 2017 et le nombre de travailleurs à temps partiel est passé de 15% à 19%, selon Eurostat, l'office européen des statistiques. En Belgique, durant cette période, le nombre de travailleurs temporaires est passé de 7 à 9,8%.

Plus de femmes dans les emplois temporaires

La part des femmes dans les emplois temporaires était légèrement supérieure à celle des hommes en 2017 (14% contre 13%).

Le nombre de travailleurs temporaires était le plus important en Espagne (26,4%), en Pologne (25,8%), au Portugal (21,5%) et en Croatie (19,9%). A l'inverse, on retrouvait peu de travailleurs temporaires en Roumanie (1,2%), Lituanie (1,6%), Estonie (2,8%) et Lettonie (2,9%).