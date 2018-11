La "nouvelle route de la soie", entre la Chine à Liège: risque économique ou aubaine pour la Wallonie?

Liège sera bien le premier centre de distribution européen d’Alibaba, mastodonte chinois du commerce en ligne. Ce sera donc désormais le point commun entre Hong Kong, Kuala Lumpur, Dubaï, Moscou et Liège : être l’un des rouages principaux du réseau mondial de transport et livraison de Cainiao, le bras logistique d’Alibaba.

L’information est confirmée ce matin dans L’Écho par Terry von Bibra, responsable Europe d’Alibaba. Rien n’est encore confirmé sur un éventuel chantier à venir, mais un centre de distribution de 380.000 mètres carrés est évoqué.

La Chine débarque en force en Wallonie : Thunder Power à Charleroi, plusieurs opérateurs logistiques chinois qui s’installent à l’aéroport de Bierset. Et depuis peu également par voie ferroviaire. Une liaison de train directe a été inaugurée il y a pile deux semaines entre Liège et Zhengzhou, en plein cœur de la Chine.

One Belt, One Road

C'est sans doute l’un des plus vastes projets actuels d’infrastructure, passé relativement inaperçu mais qui commence quand même tout doucement à se voir. Depuis 2013, le gouvernement chinois a lancé l’initiative "One Belt, One Road", c'est-à-dire "une ceinture, une route", avec pour ambition - rien de moins- que reconfigurer les routes commerciales du monde entre l’Asie, le Proche-Orient, l’Afrique et l’Europe.

En tout, 68 pays sont concernés par ce gigantesque programme chinois d’investissements pour les infrastructures et les transports. Le budget pourrait, selon certaines estimations qui ont quand même été réalisées, dépasser les 10.000 milliards de dollars. Et la liaison terrestre par chemin de fer, la "nouvelle route de la soie", est l’une des composantes de ce vaste programme.

Aujourd’hui plus de 95% des marchandises chinoises arrivent chez nous par bateau, mais le train est tout simplement plus rapide que le bateau et moins cher que l’avion. Il correspond donc bien au transport de certains types de marchandises, par exemple des produits considérés comme saisonniers mais non périssables, des vêtements par exemple.

La Wallonie inondée de produits chinois?

Mais pour la Wallonie, le risque est de voir arriver des trains remplis de marchandises chinoises qui vont inonder le marché européen, et de voir ensuite ces trains repartir vides, sans rien pouvoir exporter. La crainte peut sembler légitime parce qu’aujourd’hui, pour Charlotte de Montpellier, économiste chez ING, il y a un déséquilibre : "Mais si on regarde à plus long terme, on peut imaginer que ça va évoluer à mesure que les Chinois ont un pouvoir d’achat de plus en plus élevé. Le fait d’avoir des produits chinois qui arrivent en Europe peut aussi être positif pour certaines entreprises qui se situent vraiment dans le milieu d’une chaîne de valeur et qui ont besoin de ces produits de toute façon. Donc, que ça passe par les trains, qui sont peut-être plus efficaces et moins polluants, c’est probablement positif par rapport à la voie maritime".

C'est donc une opportunité économique aussi. Pour l’Agence wallonne à l’exportation, il y a aujourd’hui déjà au moins 300 millions de Chinois qui ont la possibilité financière d’acheter régulièrement des produits européens.

Pour l’instant, la "route de la soie" n’est pas rentable, et doit être subsidiée par les autorités chinoises. D’autre part, le réseau ferroviaire en Europe est fortement saturé et la priorité est toujours donnée aux trains passager. Les trains de convois, de marchandises, doivent rouler quand c’est possible, en fonction des trains passagers, ce qui peut poser problème.

Et ce n’est pas tout. Sur les milliers de kilomètres du trajet, l’écartement des rails diffère à de nombreux endroits, dans de nombreux pays, sans compter les nombreuses formalités douanières encore en vigueur dans tous ces pays, qui font que le trajet dure aujourd’hui 12 à 15 jours en train. Mais il y a fort à parier que ce trajet soit raccourci dans les années à venir.