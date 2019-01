La nouvelle publicité de la marque de rasoirs Gillette fait polémique

"Est-ce vraiment ce que l'homme peut être de mieux ? Vraiment ? Nous ne pouvons pas l'ignorer. Cela dure depuis trop longtemps. Nous pouvons en rire, donner les mêmes excuses. Les hommes seront toujours des hommes. Mais des choses finissent pas changer. Dites juste ce qu'il faut. Agissez comme il le faut. Certains le font déjà. Certains font de grands gestes, ou des plus petits. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que les garçons qui nous regardent aujourd'hui seront les hommes de demain."

Ce clip invite les hommes à mettre fin "à la masculinité toxique" et montre une série de comportements présentés comme typiquement masculins: bagarres, vulgarité, harcèlement sexuel. Le tout est servi avec une petite dose d’humour et aussi et de moralisation.

La marque apparaît évidemment tout au début du clip, le logo est aussi présent, et le slogan est détourné au travers d’une question : "Is this the best a man can get?", qui détourne en fait le slogan de Gillette, "The best a man can get", traduit en français par "La perfection au masculin". Le clip actuel se base donc en fait sur cette publicité d'il y a 30 ans.