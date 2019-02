La N-VA veut la fin du jour obligatoire de fermeture des magasins: non, pour le SNI et l'UCM

La N-VA veut adapter la loi sur les heures d'ouverture des commerces. Le parti flamand souhaite en effet donner la possibilité aux magasins de rester ouverts jusque 21h00. Le jour de fermeture obligatoire serait également supprimé si la proposition de loi de la formation nationaliste est approuvée, rapporte le journal dominical De Zondag.

Actuellement, les commerces ne se trouvant pas dans un centre touristique ne peuvent être ouverts que de 05h00 à 20h00. Les vendredis et les jours ouvrables précédant un jour férié, ils peuvent rester accessibles jusque 21h00.

Davantage de liberté pour les commerçants, selon la N-VA

La N-VA, qui fait désormais partie de l'opposition au fédéral, veut faire de cette exception la règle. Elle souhaite également supprimer le jour obligatoire de fermeture. Une telle modification apportera, selon elle, davantage de liberté aux commerçants et permettra une meilleure combinaison entre vies privée et professionnelle, avance le parti. "Le nombre de familles à deux revenus augmente, faisant de cette combinaison un défi quotidien pour beaucoup de gens", selon la députée Valerie Van Peel, qui a soumis la proposition de loi.

Davantage de pression, pour le SNI

Le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) se montre toutefois dubitatif. Des heures d'ouverture plus larges mettront encore davantage sous pression les commerçants, ne leur donneront pas davantage de libertés et ne leur permettront pas de mieux gérer vies privée et professionnelle, estime-t-il. L'organisation doute aussi que cela fasse progresser leur chiffre d'affaires et prédit que cette mesure engendrera des problèmes de personnel et des coûts en la matière plus élevés.

Les petits commerçants devraient plutôt miser sur l'e-commerce, préconise le SNI, et combiner cela avec un magasin physique. Les consommateurs achètent en effet de plus en plus en ligne en dehors des heures régulières d'ouverture.

Toute personne a droit à un jour de congé, dit l'UCM

Toute personne a droit à un jour de congé par semaine, insiste de son côté le porte-parole de l'UCM. Or, si une telle proposition passait, il existe un grand risque que les grandes enseignes soient ouvertes 7 jours sur 7, forçant les commerces de proximité à en faire de même, prédit l'organisation. "Ce ne serait pas supportable ni raisonnable pour ces travailleurs", selon Thierry Evens.

Le porte-parole est d'avis qu'il faut un jour de référence dans la semaine consacré à d'autres activités que les professionnelles. Sinon "cela empièterait sur la qualité de vie de ces personnes, en plus d'aller de pair avec des frais d'énergie ou de personnel plus élevés".

L'UCM rappelle qu'il existe déjà de nombreuses dérogations permettant d'ouvrir plus longtemps en marge d'événements ponctuels comme des braderies ou de rester accessibles plusieurs dimanches par an. Pour l'organisation, "cela ne sert pas le consommateur".

Même son de cloche en Flandre, où l'Unizo ne veut pas entendre parler de cette mesure.