La marque Sunjets disparait également au profit de TUI

Après 32 ans dans le paysage touristique belge, la marque Sunjets.be va disparaître pour être absorbée par TUI, qui est déjà propriétaire du tour-opérateur depuis 2001. "L'introduction de la garantie du prix le plus bas TUI notamment ne justifie plus d'opter pour Sunjets.be", justifie-t-on mercredi. "Il n'est donc plus intéressant pour TUI Belgium de conserver deux marques au profil identique."

Depuis cette saison d'été, TUI a non seulement incorporé tous les produits de Sunjets, mais a aussi introduit la même garantie du prix le plus bas - c'est-à-dire l'adaptation automatique du prix lorsque le client trouve un voyage à un meilleur prix autre part. "Dès lors, le voyageur Sunjets.be bénéficie chez TUI des mêmes produits, des mêmes conditions et d'encore plus de garanties", conclut TUI.

En 2016, la marque Jetair avait déjà été remplacée par celle du groupe TUI. Les autres marques - Sunjets.be, VIP Selection et VTB Reizen - avaient été maintenues.