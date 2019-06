La marque Krëfel continuera d'exister après la reprise par Boulanger

"La marque Krëfel continuera d'exister sur son territoire. Chaque entité mettra en œuvre sa propre politique commerciale correspondant à son marché et aux clients", a souligné mercredi à Belga Denis Boschard, directeur Business Développement chez Boulanger. Il n'y a pas de menaces sur l'emploi ou de fermetures éventuelles de magasins.

"Boulanger et Krëfel ne sont pas concurrents mais plutôt très complémentaires. Chez Boulanger, nous offrons un parcours sans couture pour les achats des clients via le digital, les magasins physiques et contacts avec l'entreprise. Nous disposons aussi d'une chaîne d'approvisionnement très performante. Ce sont des atouts que possède aussi Krëfel", explique M. Boschard pour expliquer le rapprochement avec le chaîne belge.

"Les deux enseignes, d'origine familiale, ont un ADN commun. Les trois marques (Boulanger, Krëfel et Hifi International) continueront d'exister sur leur territoire", ajoute-t-il. "Krëfel est une entreprise qui se porte bien".

"Nous sommes très heureux de compter sur l'expérience de Laurent Poulet à nos côtés (administrateur membre de la famille aux commandes depuis trois générations). Il est et restera administrateur délégué. L'ensemble du comité de direction Krëfel reste à la tête de l'entreprise. Dans le cadre de ce rapprochement, l'ensemble des équipes dirigeantes de Krëfel sera pleinement intégrée aux équipes de Boulanger et restera à la tête de l'entreprise Krëfel", précise encore M. Boschard.

74 magasins en Belgique

Le groupe français Boulanger a annoncé mercredi l'acquisition de la chaîne belge Krëfel, spécialisée dans la vente d'appareils électroménagers, informatiques et audiovisuels. Cette opération de rapprochement reste soumise à l'approbation des autorités de régulation compétentes.

Krëfel compte 74 magasins sous enseigne Krëfel sur tout le territoire belge et 11 magasins Hifi International au Luxembourg. La chaîne propose une vaste gamme d'électroménager, de TV, smartphones, gros électro, etc. Elle propose aussi une quarantaine de points de vente qui disposent d'un showroom Cuisine Krëfel. Krëfel est, selon ses informations, leader du marché belge dans la vente TV, Hifi, IT, multimédia, télécom et électro.

Krëfel/Hifi compte plus de 1.350 travailleurs et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé stable depuis plusieurs années de plus de 400 millions d'euros.

Le groupe Boulanger est un géant français de la distribution qui possède 154 magasins et emploie 9.000 personnes. La société, créée en 1954 à Lille, a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros et propose 25.000 références.