La marque belge de pâte à tartiner Boerinneke reprise par la société italienne Nutkao

La marque belge de pâte à tartiner au chocolat Boerinneke a été reprise par la société italienne Nutkao, annoncent lundi les deux parties par voie de communiqué.

Établie à Puurs-Sint-Amands en province d'Anvers et active depuis 1957, Boerinneke enregistre un chiffre d'affaires annuel d'environ 14 millions d'euros et exploite un réseau de distribution très dense en Belgique et dans tout le nord de l'Europe. Le fabricant est la 2e plus grande marque de pâte à tartiner au chocolat de Belgique.

La reprise de Boerinneke par le fabricant italien de pâte à tartiner au cacao et aux noisettes s'inscrit dans un plan stratégique de développement commercial et opérationnel pour l'Europe, axé spécifiquement sur la Belgique, les Pays-Bas, la France et l'Allemagne.

Fondée en 1982, Nutkao est basée dans le Piémont (nord-ouest). La société familiale assure la production de pâte à tartiner au cacao et aux noisettes pour plus de 80 pays dans le monde. Elle emploie quelque 400 personnes dans son siège central et ses trois unités de production situées au Ghana, en Italie et aux États-Unis.