La livre turque dégringole après la démission d'un vice-gouverneur de la banque centrale

La livre turque poursuivait jeudi sa dégringolade, perdant près de 5% de sa valeur face au dollar, au moment où la télévision d'Etat rapportait la démission d'un vice-gouverneur de la banque centrale de Turquie (CBRT).

Erkan Kilimci, nommé vice-gouverneur de la CBRT en mai 2016, a démissionné jeudi pour prendre un poste à la Banque du développement de Turquie, selon la télévision d'Etat TRT.

Alors que des rumeurs sur sa démission circulaient dès le matin, la devise turque perdait en fin de journée et par rapport à mercredi soir environ 5% de sa valeur face au dollar, qui s'échangeait vers 16H00 GMT à 6,74 livres. La livre a ainsi perdu plus de 10% de sa valeur face au billet vert depuis lundi, et environ 44% depuis le début de l'année.

La démission de Erkan Kilimci survient alors que la CBRT est sous forte pression, d'une part des marchés pour hausser ses taux d'intérêt afin de lutter contre une inflation galopante, et d'autre part du gouvernement pour au contraire maintenir des taux bas et soutenir la croissance.

Hausse des taux d'intérêt

Les économistes mettent en garde depuis des mois contre un risque de surchauffe de l'économie turque, marquée par une croissance élevée, une inflation à deux chiffres et un déficit croissant de ses comptes courants.

Mais le président turc Recep Tayyip Erdogan s'oppose fermement à toute hausse des taux d'intérêt, les qualifiant même de "père et mère de tous les maux".

La prochaine réunion du comité de politique monétaire de la CBRT, au cours de laquelle une décision sera prise sur les taux d'intérêt, aura lieu le 13 septembre.