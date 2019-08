La livre sterling en chute libre: le bonheur des touristes

Avec l’arrivée au pouvoir de Boris Johnson et la perspective d’un Brexit sans deal, la livre sterling a de nouveau chuté. Elle se rapproche de l’Euro ce qui fait le bonheur des touristes. Pour les Européens qui visitent le Royaume-Uni, cette baisse de la livre est une bonne nouvelle. C’est ce qu’explique ce touriste venu de Guyane française. " Quand on vient en Europe, on essaie de visiter les villes. Oui, c’est le bon moment pour être ici, effectivement ! On restera plus longtemps. "

Un autre touriste, danois, abonde dans son sens : " J’ai remarqué que ça a baissé un petit peu depuis la dernière fois. C’est très important pour moi d’obtenir un bon taux de change ! Oui, cette fois, j’étais content. "

En revanche, les Britanniques vont devoir faire attention à leur porte-monnaie

Prévoyante, une dame dit 'faire attention'… "Justement, j’ai pris une carte pour éviter d’avoir des frais et comme je prévois de revenir au mois de décembre ce sera bénéfique pour moi. "

En revanche, les Britanniques qui voyagent souvent sur le continent vont devoir faire attention à leur porte-monnaie. Et cette fois, l’enthousiasme disparaît. " On passe pas mal de temps en France donc, on a remarqué que c’est plus cher maintenant quand on va dans des restaurants, les bars, etc. ", résume une Britannique francophile. " On a un restaurant préféré, avant c’était dans les 40 livres et maintenant, c’est 50 livres. On va passer autant de temps en France mais peut-être moins dans les restaurants ".

Et, Hélas pour eux, la livre risque de continuer à chuter. Mais pour le bonheur des Européens, Londres pourrait finir par devenir une destination " pas chère " si l’incertitude continue de peser sur le pays en matière de Brexit.