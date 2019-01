La limite des créneaux de nuit à Brussels Airport également respectée en 2018

Brussels Airport a respecté l'an dernier le plafond légal de 16.000 vols de nuits, ont confirmé mercredi les coordinateurs des créneaux de l'aéroport. Au total, ce sont 15.835 slots qui ont ainsi été attribués, dont 4.606 pour des décollages. Soit à peine plus que le nombre de 2017.

Depuis 2009, le plafond annuel est fixé à 16.000 créneaux pour des vols entre 23h00 et 06h00, dont au maximum 5.000 pour des appareils décollant de Zaventem.

Ces chiffres officiels confirment ceux récemment partagés par le service de médiation de l'aéroport. Celui-ci avait aussi fait savoir il y a quelques jours que Brussels Airport avait respecté la limite légale, même si, selon lui, il y avait eu au total 17.698 mouvements nocturnes enregistrés l'an dernier.

La différence s'explique par le fait que tous les vols de nuit ne doivent pas être pris en considération pour le plafond légal. Ceux avec créneaux de jour qui ont opéré de nuit à la suite de retards ne sont ainsi pas pris en considération, à condition que ce soit non intentionnel et non répétitif, tout comme les vols à statut militaire ou diplomatique ou encore ceux d'hélicoptère.

Avec tous ces vols mis de côté, la législation est donc respectée. Cela n'empêche toutefois pas la tendance haussière en la matière de se confirmer à Brussels Airport ces dernières années. En 2017, on avait ainsi comptabilisé 16.827 mouvements de nuit.