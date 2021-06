La Ligue des familles soumet un calendrier pour un congé de paternité à 15 semaines

La Ligue des familles propose vendredi au gouvernement fédéral un calendrier pour allonger le congé de paternité de 15 jours à 15 semaines d’ici 2029, indique l’organisation dans un communiqué. Une pétition, lancée en août 2020 et toujours ouverte, a jusqu’à présent récolté près de 18.000 signatures.

"Chaque Baromètre des parents montre le soutien des parents à cette mesure : 67% des parents (pères comme mères) demandent un congé de paternité et de co-maternité de même durée que le congé de maternité. Les parents les plus jeunes et ceux de jeunes enfants y sont bien plus favorables encore", affirme la Ligue des familles.

15 semaines au plus tard d’ici huit ans

Si le congé de paternité est passé de 10 à 15 jours début 2021 et qu’il passera à 20 jours en 2023, plus aucune avancée n’est prévue au-delà, regrette l’organisation. Elle a donc mis au point un calendrier prévoyant l’allongement du congé de deux semaines par an après 2023, pour arriver à 15 semaines au plus tard d’ici huit ans.

L’allongement du congé de paternité servirait, selon la Ligue des familles, plusieurs causes. Il devrait ainsi "permettre au père de passer du temps avec son enfant et de partager avec la mère les plaisirs et difficultés des semaines suivant la naissance, permettre à l’enfant de passer autant de temps avec ses deux parents, poser les bases d’une meilleure répartition des tâches pour la suite et diminuer l’impact relatif d’une naissance sur la carrière des femmes".