La langue, la législation etc : les difficultés des indépendants d'origine étrangère

La Belgique compte plus de 100 000 travailleurs d'origine étrangère indépendants à titre principal. Des travailleurs actifs essentiellement dans les domaines de la construction, de la consultance et des services aux entreprises. Mais il n'est pas toujours facile de se faire une place dans le monde de entrepreneurs.

"La connaissance des législations, la complexité de notre structure politique avec la régionalisation et puis la langue..." énumère Christophe Wambersie, Directeur Général du Syndicat Neutre pour indépendants (SNI). La liste des difficultés rencontrées par un nouvel indépendant d'origine étrangère peut être longue. "Je pense qu'un certain nombre d'étrangers sont moins frileux à se lancer en tant qu'indépendant. Mais il faut une bonne insertion pour que cela fonctionne. Quand on est en relation économique avec un client, il faut s'adapter aux besoins de ce client qui a parfois une approche différente" ajoute Christophe Wambersie. "Je pense que l'on peut travailler sur l'encadrement pour lancer son activité. Il faut être plus proactif vis-à-vis d'un public d'origine étrangère qui ne connait pas toutes les organisations comme la nôtre" conclu le Directeur Général du SNI.

"Ce qui manque, c'est l'accès au réseau"

Pour aider les 10% d'indépendants à titre principal d'origine étrangère que compte notre pays, des organismes offrent des formations, organisent des voyages à l'étranger ou mettent en contact les entrepreneurs entre eux. Trois associations ont d'ailleurs reçu un prix, celui de "l'Entrepreneuriat de la diversité", pour saluer leur travail d'accompagnement de ces travailleurs d'origine étrangère. "C'est plus difficile quand l'entrepreneur se lance dans cette activité par dépit. Mais parfois, des candidats sont très renseignés et préparés. Ce qui leur manque, c'est l'accès au réseau. Nous intervenons comme un facilitateur entre les entrepreneurs et les organisations" explique Taoufik Amzile, président de LEAD, association bruxelloise qui remporte 35 000 euros.

Les deux autres gagnants des prix de "l'Entrepreneuriat de la diversité" sont "MicroStart"pour la Région wallonne et l'asbl "Mode Unie" pour la Région flamande.