La justice refuse de lever la saisie des comptes de l'ex-CFO de Nethys

Dans un jugement rendu jeudi, la juge des saisies du tribunal de première instance du Brabant wallon a ordonné le maintien des saisies effectuées sur les comptes et sur l'épargne pension de Pol Heyse, l'ancien directeur financier (CFO) de Nethys, relatent L'Echo et Sudpresse samedi. La société réclame le remboursement de près de 2,4 millions d'euros à son ex-CFO et avait obtenu une ordonnance portant sur la saisie.

L'ancien directeur financier de Nethys avait, en janvier, formé tierce-opposition de cette ordonnance. Mais le 14 mai, après les plaidoiries des parties lors d'une audience au tribunal de première instance du Brabant wallon, Nethys a emporté la conviction.

11 millions d'euros au total

Ce montant saisi correspond aux indemnités de rétention accordées par Nethys en mai 2018 et mai 2019. Ces indemnités visaient à atténuer les effets du plafonnement des salaires voulu par le décret gouvernance wallon du 29 mars 2018. Au cœur d'une polémique, ces indemnités ont été l'objet des saisies effectuées en décembre dernier sur les comptes de Stéphane Moreau, de Pol Heyse et de Bénédicte Bayer, soit plus de 11 millions d'euros au total.