La hausse vertigineuse des prix du gaz et de l’électricité sur les marchés de gros aura un impact différé sur notre facture

C’est ce qui explique qu'un mégawattheure d’électricité livrable à la fin de l’année coûte aujourd'hui plus de 80 euros, alors qu’avant la crise, il en coûtait une cinquante deuros. Le prix du MWh est même tombé à 30 euros lors du premier confinement, où là, à l’inverse, les usines étaient fermées et la demande était bien moindre.

Les usines, les entreprises, les transports retrouvent en effet leur rythme de croisière et les consommateurs ont besoin d’énergie simultanément, pour faire tourner leurs activités, particulièrement en Asie. De surcroît, les besoins en énergie ne sont pas les seuls. On constate également que les prix du pétrole, du charbon, les prix des matières premières en général grimpent en flèche en ce moment et atteignent des prix qu’on n’avait plus vus depuis des années, dans certains cas même des records historiques.

En même temps, alors même que la demande est très forte, l'offre, elle, est limitée pour l'instant "Il y a une série de terminaux et d’infrastructures d’importation qui sont en période de maintenance, explique Alexandre Viviers, consultant énergie chez SIA Partners. Ca crée une friction qui impacte les prix à la hausse. En plus de ça, il faut préciser qu’on utilise du gaz naturel pour produire de l’électricité, et quand on le fait, une taxe CO2 rentre en ligne de compte. Et le prix de ce CO2 a fortement augmenté ces derniers mois et ça vient se rajouter à l’effet".

À lire : Le gouvernement conclut une "charte Corona" avec les fournisseurs d’énergie

Pour le moment, les coûts se répercutent en cascade : l’émission d’une tonne de CO2 coûte plus de 50 euros, alors que c’était encore la moitié il y a un an. Il faut également compter sur le Brexit qui va de pair avec une moins bonne interconnexion électrique entre le Royaume-Uni et le continent, sur le printemps plutôt froid en Europe, sur certains site de production, notamment de gaz de schiste aux Etats-Unis qui ont fermés faute d'activité pendant le confinement et n'ont pas repris,...

Les élméments s'accumulent et expliquent cette hausse des prix sur les marchés de gros.