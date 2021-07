La hausse des prix des produits énergétiques entraîne l’inflation à la hausse, avec un taux de 2,27% en juillet

Le gaz naturel, l’électricité, l’essence et le diesel se vendent plus cher depuis début juillet et cette hausse du prix des produits énergétiques fait grimper l’inflation à 2,27% en juillet alors qu’elle était de 1,63% à la fin du printemps, selon les données publiées ce jeudi par l’Office belge de statistiques Statbel. Si la hausse se poursuit cet hiver, elle pèsera plus lourdement sur le budget des personnes à petits revenus.

Avec la reprise de l’activité économique consécutive à un an et demi de pandémie, la demande de produits énergétiques est tout simplement plus forte, comme le confirme Olivier Neyrinck, le porte-parole et directeur technique de Brafco, la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants : "La demande en produits énergétiques, donc aussi des produits pétroliers, est plus importante, ce qui influence les mécanismes habituels d’offre et de demande. L’offre étant constante, la hausse de la demande dope les prix des produits pétroliers sur les différents marchés internationaux. On tourne désormais autour de 76 dollars le baril de pétrole, ce que l’on n’avait plus connu depuis longtemps. Il faut remonter à 2014 pour trouver des prix similaires pour les produits pétroliers finis comme l’essence".

A la pompe, les prix de l’essence et du diesel ont augmenté, respectivement de 15,3% et 15,8% en un an.

