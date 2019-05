La guerre du camembert aura-t-elle lieu?

C’est le fromage le plus célèbre de France. Pour donner toute sa saveur, il doit être fait à cœur. Né en Normandie, il est au départ produit à partir de vaches normandes, une race bovine typique de la région et qui a fait la réputation non seulement du camembert mais aussi du lait, du beurre, de la crème, et qui sait peut-être même du sourire de la crémière… Bien entendu, le fromage est au lait cru, c’est-à-dire qu’il n’a pas subi un traitement de stérilisation ou de pasteurisation. S’il est produit au lait cru à partir d’au moins 50% de lait de vaches normandes, en respectant un cahier des charges bien précis, il bénéficie de l’appellation d’origine protégée (en abrégé AOP) : camembert de Normandie. Mais cette protection est en réalité peu de choses.

Un fromage victime de son succès

Le premier souci pour le camembert, c’est que cette appellation ne date que de 1983. Ce qui signifie qu’entre-temps n’importe quel fromage produit n’importe où dans le monde a pu se vendre sous le nom de camembert. Exactement comme la moutarde de Dijon, qui peut se fabriquer au Canada ou en Australie.

Le second souci, c’est qu’avant de devenir une AOP, le fromage s’est fabriqué à grande échelle et de manière industrielle. A tel point que les camemberts AOP représentent moins de 5% des fromages vendus. Et le consommateur l’ignore généralement. Car si vous avez un camembert dans votre frigidaire, je vous invite à en lire l’étiquette. Il y a fort à parier qu’au lieu de l’appellation conforme à l’AOP « camembert de Normandie » y figure plutôt la mention « fabriqué en Normandie ». Ce qui ne veut absolument rien dire en termes de fabrication, si ce n’est que l’usine est située sur le sol normand…

L’Europe plus protectrice que la France ?

Les grandes marques qui ne respectent pas le cahier des charges de l’AOP ont donc trouvé cette astuce pour donner un gage d’authenticité, un soupçon d’appellation à un produit qui, quelle qu’en soit la qualité, ne le mérite pas. Ce qui est rigoureusement interdit. Les petits producteurs qui ont droit à l’AOP « camembert de Normandie » demandent depuis des années à la République française de faire respecter ce qui est une réglementation européenne : on ne peut pas tromper le consommateur avec des appellations détournées. En désespoir de cause, ils ont fini par s’adresser à cette administration européenne, si souvent décriée et soupçonnée d’être à la botte des grandes sociétés et des multinationales. Pour le coup, l’Europe leur a donné raison et fort de cet appui ils ont tenté de négocier la disparition de cette mention trompeuse « fabriqué en Normandie ».

Entre puristes et pragmatiques

Ils y sont arrivés : en 2021, elle disparaîtra. Mais il y a évidemment une contrepartie. Le camembert pasteurisé, le plus vendu, aura droit à l’AOP à condition d’utiliser au moins 30% de lait de vaches normandes. Et à côté de ce « camembert de Normandie » coexistera une sorte de super AOP pour ceux qui s’engagent à produire leur fromage au lait cru avec au moins 65% de lait de vaches normandes.

Les pragmatiques se réjouissent de cet accord qui va permettre de sortir de la confusion et de sauver la vache normande, menacée de disparition car elle produit moins de lait que d’autres. Les puristes s’insurgent contre l’arrivée du camembert pasteurisé dans l’AOP, estimant que c’est un recul inacceptable.

Bref, l’accord déchaîne des passions bien françaises qui traduisent aussi un débat pas si anecdotique et de plus en plus dans l’air du temps : quels produits voulons-nous dans notre assiette et quel prix sommes-nous prêts à mettre pour cela ?