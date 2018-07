La grève des pilotes Ryanair irlandais du 3 août va-t-elle s'étendre en Europe?

C'est la deuxième journée les hôtesses de l'air et les stewards de la compagnie low cost Ryanair de cabine Ryanair font grève en Belgique.

Les pilotes Ryanair irlandais avaient déjà mené une grève les 12, 20 et 24 juillet, car ils réclament de meilleures conditions de travail avec notamment des améliorations de leur rémunération et congés annuels. À la suite de ces arrêts de travail, la compagnie aérienne a aussi annoncé qu'elle allait réduire de 20 % sa flotte basée à Dublin.

La frustration montante, l'association irlandaise des pilotes de l'air a lancé un nouvel appel à la grève le 3 août. Mais le mouvement de grogne va-t-il gagner d'autres pays européens? "Pour l'instant, la seule grève de pilotes confirmée se déroulera en Irlande le 3 août", explique Kameliya Encheva, responsable communication de l'European Cockpit Association, qui représente les associations de pilotes d'Europe.

Référendum aux Pays-Bas

D'autres associations de pilotes pourraient néanmoins rejoindre le mouvement. Aux Pays-Bas, l'association des pilotes (VNV) organise un référendum auprès de ses membres pour obtenir l'aval de sa base. On ne compte qu'une base Ryanair, à Eindhoven, où d'ailleurs de nombreux Belges se rendent pour prendre l'avion. En tout, Ryanair compte 40 pilotes, 4 avions sur le sol néerlandais.

"Officiellement, les discussions sont encore en cours avec Ryanair, mais nous avons l’impression qu’elles sont bloquées", Joost van Doesburg, manager des affaires publiques pour VNV.

L'Allemagne consulterait sa base

Selon l'European Cockpit Association, les pilotes allemands comptent mettre en place une procédure similaire. Contactée par nos soins, l'association allemande des pilotes (Vereingung Cockpit) n'a pas encore répondu à notre demande d'interview. Elle a cependant publié un communiqué de presse le 12 juillet dans lequel elle "soutient l'action syndicale des pilotes de Ryanair en Irlande".

"Aujourd'hui, jeudi est un signal d'alarme pour Ryanair sur son marché national", a indiqué Janis Schmitt, porte-parole de Vereingung Cockpit, dans le communiqué. "La reconnaissance des syndicats n'est pas une fin en soi si les paroles ne sont pas suivies d'actions. Et dans de nombreux pays européens, les négociations avec la direction de Ryanair progressent lentement ou pas du tout".

Les pilotes belges sont solidaires

L'association des pilotes belges (BECA) a pour sa part publié un communiqué ce jeudi. Elle y soutient ses collègues irlandais et condamne la réaction de Ryanair. "Cette décision malheureuse et totalement évitable peut être au mieux interprétée comme une réponse très immature à une action de grève légitime. Au pire, il s'agit d'une tentative intrépide de lutte antisyndicale et d'un effort visant à exercer une pression maximale sur les pilotes pour qu'ils mettent fin à l'action syndicale", déclare Dirk Polloczek, président de la BECA, dans un communiqué.

"Mais surtout : cette décision ne peut que se retourner contre eux (NDLR: direction de Ryanair). Les pilotes de Ryanair à Dublin et dans toute l'Europe sont unis et déterminés à obtenir des contrats de travail directs régis par le droit national du pays dans lequel ils sont basés - et non par le droit irlandais", peut-on encore lire.

Interrogée par la RTBF, la BECA se refuse à tout autre commentaire concernant l'éventualité d'une grève des pilotes belges le 3 août.