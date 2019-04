La gare de Namur devient la plus fréquentée de Wallonie, devant Ottignies

Avec 21.793 passagers en moyenne lors d'un jour de semaine, la gare de Namur est devenue en 2018 la plus fréquentée de Wallonie, selon les observations de passagers publiées par la SNCB. Les comptages ont été effectués en octobre dernier. Namur dépasse Ottignies qui a enregistré en 2018 une moyenne de 20.152 passagers en semaine. Au niveau national, la gare de Bruxelles-Nord est restée la plus fréquentée du pays (62.344 voyageurs).

Bruxelles domine le top 3 national

Les trois gares principales bruxelloises sont sans surprise les plus fréquentées du pays avec un passage quotidien de milliers de navetteurs. Bruxelles-Nord reste en tête avec 62.344 passagers comptés en moyenne en jour de semaine, devant Bruxelles-Central (60.899) et Bruxelles-Midi (58.035).

La quatrième gare du pays est celle de Gand-St-Pierre (56.189), suivie par Anvers-Central (36.823, 5e) et Louvain (33.932, 6e).

Après Namur (21.793, 7e) et Ottignies (20.152, 8e), on retrouve les gares de Malines (19.457, 9e) et Liège-Guillemins (17.843, 10e). La principale gare de la cité ardente relègue Bruges à la 11e place (17.689) et fait ainsi son entrée dans un top 10 qui était inchangé depuis deux ans. Le samedi, la gare la plus fréquentée du pays est Anvers-Central (25.453). Bruxelles-Midi obtient les meilleurs chiffres de fréquentation le dimanche (23.837). Trois gares ont été rouvertes l'année dernière en province de Liège. Celle de Seraing enregistre déjà une fréquentation de 234 voyageurs en moyenne en semaine (314e place sur 552).

Les gares d'Ougrée (60 voyageurs, 502e) et Chaudfontaine (39, 518e) connaissent des fréquentations plus modestes. En bas de l'échelle, la gare de Ham-sur-Sambre, en province de Namur, figure à la dernière place. Elle n'a reçu en moyenne que 8 passagers au départ en jour de semaine. La gare de Hourpes (Hainaut), qui occupait cette position l'année dernière, a accueilli en moyenne 10 voyageurs en 2018. Au total, huit gares wallonnes accueillent moins de 20 voyageurs par jour (Ham-sur-Sambre, Hourpes, Verviers-Palais, Beignée, Maubray, Stockem, Obourg et Hergenrath).