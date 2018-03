La Fugea manifestera "avec plusieurs dizaines de tracteurs" lundi à Bruxelles

La Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs (Fugea) manifestera lundi matin à Bruxelles, à l'occasion d'un conseil des ministres européens de l'agriculture. Les agriculteurs, qui annoncent la présence de "dizaines de tracteurs" venant principalement du Hainaut, veulent faire entendre leur voix contre les "importations massives" de viande, dans un contexte de négociation d'un accord de libre-échange avec le Mercosur, mais également exprimer leur ras-le-bol après l'éclatement de l'affaire Veviba.

Ces accords mettent notre modèle d'élevage en danger

"Les élevages wallons sont actuellement menacés par des accords de libre-échange tels que le Mercosur, prévoyant une importation massive de viande d'Amérique du Sud. Ces types d'accords mettent notre modèle d'élevage en danger, un élevage de qualité encore fortement lié à l'herbe, qui ne peut absolument pas être remis en cause par un scandale orchestré par un intermédiaire irrespectueux, tel que Veviba", résume la Fugea.

Le président de la Fugea dit percevoir "un vent de révolte"

La Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs avait déjà manifesté, fin janvier, à Bruxelles, contre la perspective d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur (marché commun des pays d'Amérique du Sud). Mais, entre-temps, l'éclatement de l'affaire Veviba représente "la goutte d'eau qui fait déborder le vase", selon Philippe Duvivier, le président de la Fugea, qui dit percevoir "un vent de révolte" parmi les éleveurs. L'action de la Fugea sera soutenue par l'association de producteurs laitiers MIG. Une délégation des organisations agricoles espère rencontrer lundi plusieurs responsables politiques belges et européens.