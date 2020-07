La FSMA transmet au parquet le dossier instruit sur le management de FNG

L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a étendu l'instruction menée au sujet de la communication de FNG et transmet le dossier aux autorités judiciaires, indique la FSMA dans un communiqué.

L'an dernier, la FSMA avait ouvert une enquête portant sur des indices de manipulation de marché susceptible d'avoir été commise à l'époque de l'ancien management de FNG. Se fondant sur cette enquête, le comité de direction avait décidé de charger l'auditeur d'instruire le dossier en raison d'une possible infraction aux règles en matière de manipulation de marché.

"En vertu de l'article 12.1 du règlement européen sur les abus de marché, la notion de 'manipulation de marché' couvre notamment la diffusion d'informations ayant pour effet de fixer le cours d'un instrument financier à un niveau anormal ou artificiel", précise la FSMA.

Indices d'infractions

Un examen plus approfondi du dossier, sur le plan notamment de l'information financière diffusée par FNG, a récemment révélé l'existence de nouveaux indices d'infractions pouvant également être mis à charge de l'ancien management de FNG.

"C'est la raison pour laquelle le comité de direction de la FSMA a chargé l'auditeur d'étendre son instruction des faits du passé à l'analyse de ces nouveaux éléments. Le comité de direction a également décidé de transmettre le dossier aux autorités judiciaires", ajoute l'Autorité des services et marchés financiers.

Le groupe spécialisé dans la mode (qui regroupe notamment Miss Etam et CKS) connaît une période difficile en raison de la pandémie de coronavirus et a dû fermer plusieurs sites. Il est aussi critiqué pour sa gestion. Les fondateurs et anciens managers de l'entreprise Dieter Penninckx, Anja Mas et Manu Bracke ont depuis quitté FNG. Paul Lembrechts, qui était jusqu'au début de l'année le patron de la VRT, a été nommé CEO par intérim.