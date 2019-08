La folie matcha sauvera-t-elle le thé japonais ?

Matcha : Yoshio s'est converti au matcha - 28/08/2019 "Nous avons décidé de nous convertir au matcha parce que cela rapporte plus", raconte Yoshio Shoji, 67 ans et agriculteur depuis 50 ans. Le matcha est vendu deux fois plus cher que le sencha, le thé vert en feuilles le plus répandu au Japon.