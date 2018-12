La Flandre veut installer une taxe kilométrique, mais que font nos pays voisins en la matière?

Combattre les embouteillages par l'instauration d'une taxe kilométrique? C'est ce à quoi travaille actuellement le ministre flamand N-VA de la mobilité, Ben Weyts.

L'idée serait de taxer tous les automobilistes qui rouleront sur le territoire flamand et le montant sera adapté en fonction de l'heure et de l'endroit. En contrepartie, la taxe sur la circulation sera supprimée pour les résidents flamands.

Un sujet de discorde en Belgique

Ce système avait déjà été proposé par la fédération des Entreprises de Belgique (FEB) en avril dernier. "Taxer l'usage plutôt que la propriété, et ce en fonction du lieu, de l'heure et de la pollution. Supprimer dans le même temps la taxe de mise en circulation et la taxe de circulation", suggérait Timmermans sur Twitter.

Du côté de la FEBIAC, la fédération du secteur automobile, on plaide aussi pour l'introduction d'une taxe kilométrique "intelligente" pour les camions et les voitures.

►►► Pour ou contre la taxe kilométrique? "Quand on habite à la campagne, on a besoin d'une voiture"

Mais en Wallonie, pour plusieurs partis, il n'est pas question d'accepter une telle mesure. "Une taxe supplémentaire, c'est une double peine fiscale" expliquait Dimitri Fourny, chef du groupe cdH et bourgmestre de Neufchâteau, sur les ondes de La Première le 25 avril dernier.

En 2016 déjà, après l'instauration de la taxe kilométrique pour les camions, Christophe Lacroix (PS), ex-ministre wallon des Finances et du Budget insistait: "Il n'y aura pas de prélèvement kilométrique pour les particuliers sous cette législature. C'est non, non et encore non!" Et effectivement, ce n'est d'ailleurs toujours pas le cas.

A Bruxelles, on n'est pas aussi catégorique, mais on imagine un système de péage à l'entrée de la capitale comme l'expliquait Rudi Vervoort (PS), le ministre-président de la région bruxelloise, en septembre dernier. Cela permettrait de limiter le nombre de véhicules dans la capitale.

Et en Europe?

Cette question reste donc bien un point de discorde entre les Régions. Mais qu'en est-il chez nos pays voisins, dans les autres pays européens? Ont-ils aussi instauré une taxe kilométrique pour les particuliers?

Il existe diverses méthodes de "taxation", via des péages comme c'est le cas en France et en Espagne, par exemple. On fait le point.