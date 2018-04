La Flandre occidentale veut attirer 1.000 chômeurs français dans ses entreprises

La province de Flandre occidentale a signé un partenariat avec le département français du Nord afin d'attirer dès 2019 un millier de chômeurs français dans les entreprises flamandes en mal de personnel.

Le taux moyen de chômage en Flandre occidentale était l'an dernier de 5,5%. Dans certains arrondissements (notamment ceux de Tielt et de Diksmude), il se situe sous les 4%. Le nord de la France connaît des taux beaucoup plus élevés: 12,6% en moyenne en 2017.

47.000 postes à pourvoir

Il y a pléthore en matière d'offres d'emploi en Flandre occidentale: 47.000 postes à pourvoir en 2017. L'idée est d'engager les Français essentiellement dans l'industrie. De nombreux Français, 7.000 à 8.000 personnes, travaillent déjà aujourd'hui dans la province.

La province belge et le département français collaborent depuis des années en matière de culture et d'environnement et étendront désormais ce partenariat au marché du travail.

Un projet pilote après l'été

Selon Jean de Bethune (CD&V), chargé pour l'économie et les relations extérieures, un projet pilote démarrera après l'été et visera à accompagner une cinquantaine de demandeurs d'emploi français vers un job en Flandre occidentale. "Dès 2019, nous ambitionnons de mettre en travail dans les entreprises de la province un millier de chômeurs français", indique encore M. de Bethune.

Le partenariat comprend, outre la sélection de travailleurs et d'entreprises, un volet mobilité également. A cet égard, on envisage des bus et un système de carpooling. Les futurs travailleurs bénéficieront aussi de leçons de néerlandais axées sur les normes de sécurité. "La province de Flandre occidentale prendra en charge la formation et l'intégration des travailleurs dans les entreprises flamandes et nous, nous prendrons en charge tous les problèmes de mobilité et nous financerons des formations en néerlandais", précise le président du département du Nord, Jean-René Lecerf (divers droite).