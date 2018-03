La firme pharmaceutique Mithra espère commercialiser Tibelia au Canada

La firme pharmaceutique liégeoise Mithra a de bons espoirs de voir Tibelia, un produit de thérapie hormonale à l'attention des femmes lors de la ménopause, arriver sur le marché canadien à la fin de cette année ou en 2019, a indiqué l'entreprise vendredi en marge de la visite d'Etat dans le pays.

Mithra avait conclu l'année dernière les contrats nécessaires avec un partenaire local, et en octobre elle a reçu l'aval de l'autorité canadienne compétente, Health Canada (Santé Canada), pour introduire son dossier.

"Celui-ci a été introduit dans son entièreté. Jusqu'à présent, aucune question ne nous a été posée par Santé canada. Selon notre partenaire, il est dès lors peu probable de voir le produit refusé pour sa commercialisation", affirme Jean-Manuel Fontaine, responsable des relations extérieurs chez Mithra.

"En fonction de l'autorisation de Santé Canada, nous espérons une arrivée sur le marché entre le troisième et le quatrième trimestre de 2018. Si le feu vert est donné au troisième trimestre, une commercialisation sera possible dès la fin de l'année 2018", estime M. Fontaine. "Si la décision tombe au 4e trimestre, la commercialisation aura lieu en 2019." Tibelia est déjà sur le marché en Belgique et dans un certain nombre de pays étrangers.